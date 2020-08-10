Главная > Образование

Родители первоклассников могут получить дополнительный выходной

17 августа в 16:55 Образование 0 291 Иван Тихонов
1 Изображение

Глава Института прогрессивного образования Анна Маркс направила письмо вице-премьеру РФ Татьяне Голиковой с инициативой о предоставлении родителям первоклассников права на дополнительный оплачиваемый выходной 1 сентября. По данным исследования института, 56% респондентов планируют провести ребенка на первый урок. Большинству из опрошенных для этого необходимо брать отгул или отпуск за свой счет.

По словам г-жи Маркс, четверть родителей «первоклашек» планируют договориться с работодателем, чтобы начать рабочий день 1 сентября на несколько часов позднее установленного графика. Впрочем, 37% родителей заявляют, что не могут отпроситься с работы на фоне снижения доходов в период пандемии, из-за которого они не могут взять дополнительный выходной за свой счет, отсутствие возможности отлучиться на несколько часов в связи со спецификой работы, а также отказ со стороны руководства.

«В связи с вышесказанным, в целях сохранения традиции празднования Дня знаний, а также скорейшей адаптации к новой учебной среде детей, впервые идущих в школу, просим вас рассмотреть возможность введения в трудовое законодательство нормы о предоставлении дополнительного оплачиваемого выходного дня для родителей первоклассников 1 сентября», — цитируют текст письма РИА Новости.
Комментировать
Добавить комментарий
Комментарии ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
Читайте также

Рубль начинает неделю с укрепления по отношению к доллару

17 августа в 16:10 Финансовые рынки

Динамика распространения коронавируса в России: актуальные данные на 17 августа

17 августа в 15:40 Медицина

Минобороны считает целесообразным воскресить понятие военной тайны в РФ

14 августа в 18:24 Право

Главная соперница Александра Лукашенко нашла способ для передачи власти в Беларуси

14 августа в 17:53 Внешняя политика
Самое читаемое Самое обсуждаемое

Первые в мире: в РФ зарегистрировали вакцину от коронавирусной инфекции Общее количество случаев инфицирования коронавирусом в России с начала пандемии превысило 900 тысяч Отечественная вакцина от коронавируса готовится к преквалификации ВОЗ Курсы доллара и евро выбрали боковое движение Казахстан возобновит авиасообщение с Россией в следующий понедельник

Индексы МосБиржи и РТС
Архив статей

2020

Август

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31      
Top.Mail.Ru