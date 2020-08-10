Родители первоклассников могут получить дополнительный выходной

Глава Института прогрессивного образования Анна Маркс направила письмо вице-премьеру РФ Татьяне Голиковой с инициативой о предоставлении родителям первоклассников права на дополнительный оплачиваемый выходной 1 сентября. По данным исследования института, 56% респондентов планируют провести ребенка на первый урок. Большинству из опрошенных для этого необходимо брать отгул или отпуск за свой счет.



По словам г-жи Маркс, четверть родителей «первоклашек» планируют договориться с работодателем, чтобы начать рабочий день 1 сентября на несколько часов позднее установленного графика. Впрочем, 37% родителей заявляют, что не могут отпроситься с работы на фоне снижения доходов в период пандемии, из-за которого они не могут взять дополнительный выходной за свой счет, отсутствие возможности отлучиться на несколько часов в связи со спецификой работы, а также отказ со стороны руководства.



«В связи с вышесказанным, в целях сохранения традиции празднования Дня знаний, а также скорейшей адаптации к новой учебной среде детей, впервые идущих в школу, просим вас рассмотреть возможность введения в трудовое законодательство нормы о предоставлении дополнительного оплачиваемого выходного дня для родителей первоклассников 1 сентября», — цитируют текст письма РИА Новости.