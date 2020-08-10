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В российских вузах рассказали, какие специальности наиболее популярны среди абитуриентов

19 августа в 15:58 Образование 0 167 Иван Тихонов
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В текущем году количество поступающих в вузы в РФ увеличилось по сравнению с показателями прошлого года. В российских вузах констатируют, что число абитуриентов выросло, несмотря на коронавирус и дистанционную подачу документов. Вступительная кампания длилась с 20 июня по 18 августа, а у выпускников была возможность подать документы в учебное заведение еще до получения результатов ЕГЭ.

В Высшей школе экономики заявили РИА Новости, что число подавших заявления на бакалавриат увеличилось по сравнению с прошлым годом: на 16 августа 2020 года – 15 987 абитуриентов подали почти 30 тысяч заявлений, тогда как за прошлогоднюю вступительную кампанию было всего 14.8 тысячи абитуриентов.

Наиболее популярные специальности в ВШЭ среди абитуриентов в этом году – «Программная инженерия», «Мировая экономика», «Прикладная математика и информатика», «Управление бизнесом».

В РАНХиГС также констатируют увеличение количества абитуриентов по сравнению с 2019 годом, пишут РИА Новости. Наиболее популярные направления обучения в 2020 году в вузе – юриспруденция, международные отношения, государственное и муниципальное управление, реклама и связи с общественностью.
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