Парламентарии предлагают ввести в РФ понятие студенческого капитала

Заместитель руководителя фракции «Справедливая Россия» Федот Тумусов предлагает ввести в России студенческий капитал. Соответствующий законопроект, соавтором которого станет и лидер фракции Сергей Миронов, будет вскоре направлен на рассмотрение правительства. Документ дополнит ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».



«При поступлении на имя каждого студента создается специальный банковский счет, куда зачисляется сумма в размере 500 тысяч рублей для студентов образовательных организаций, реализующих образовательные программы высшего образования, и в размере 250 тысяч рублей для студентов образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования», — цитируют текст документа РИА Новости.



В документе уточняется, что право на студенческий капитал получат студенты, обучающиеся на очной форме и получающие высшее или среднее профессиональное образование впервые. На помощь смогут рассчитывать выпускники, обучавшиеся как на бесплатной, так и на платной основе. Вдобавок, использовать капитал можно будет только после получения диплома и на ограниченные цели: оплату проезда, первичную аренду жилья или на открытие собственного дела.