В ГД предлагают возмещать траты семей на услуги частных детсадов

Депутат нижней палаты парламента Евгений Федоров выступил с инициативой возмещать траты на услуги частных детсадов семьям, чьи дети не смогли получить место в государственном дошкольном учреждении. Свои предложение депутат направил министру просвещения Сергею Кравцову.



«В целях реализации конституционного права детей на получение дошкольного образования прошу вас рассмотреть возможность создания механизма компенсационных выплат в размере не более двух региональных МРОТ в месяц в адрес семей, которые не смогли получить место в бюджетном дошкольном образовательном учреждении на момент достижения ребенком возраста, необходимого для поступления, и были вынуждены воспользоваться услугами платных дошкольных учреждений», — цитирует текст письма депутата RT.



Г-н Федоров подчеркивает, что Конституция РФ гарантирует всем право на бесплатное дошкольное образование. Между тем, не всем семьям удается вовремя получить место в детсаду, что и вынуждает их отдавать детей в частные учреждения.