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Дети силовиков смогут поступать в высшие учебные заведения на льготных условиях

8 февраля в 13:26 Образование 0 469 Карина Мелова
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Электронный ресурс Государственной думы обнародовал отзыв кабинета министров РФ, в котором идет речь о том, что правительство одобрило проект закона, устанавливающий приоритетный порядок зачисления в ряды студентов профильных вузов для детей сотрудников Росгвардии и МВД.

Авторами законопроекта в декабре 2020 г. стали члены «Единой России» Василий Пискарев, Александр Хинштейн и Вячеслав Никонов, которые отметили наличие льгот при поступлении в профильные высшие учебные заведения исключительно у детей военных и предложили упростить схему зачисления в подведомственные Росгвардии и МВД вузы детей силовиков и служащих по контракту в ВНГ России со служебным стажем от 20 лет. На аналогичные льготы, согласно документу, смогут рассчитывать и дети бывших сотрудников вышеназванных структур, также отслуживших не менее 20 лет.

Российское правительство не только одобрило представленный законопроект, но и посчитало необходимым распространить действие нововведения о стаже 20 лет и на работников МВД.
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