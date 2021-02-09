Дети силовиков смогут поступать в высшие учебные заведения на льготных условиях

Электронный ресурс Государственной думы обнародовал отзыв кабинета министров РФ, в котором идет речь о том, что правительство одобрило проект закона, устанавливающий приоритетный порядок зачисления в ряды студентов профильных вузов для детей сотрудников Росгвардии и МВД.



Авторами законопроекта в декабре 2020 г. стали члены «Единой России» Василий Пискарев, Александр Хинштейн и Вячеслав Никонов, которые отметили наличие льгот при поступлении в профильные высшие учебные заведения исключительно у детей военных и предложили упростить схему зачисления в подведомственные Росгвардии и МВД вузы детей силовиков и служащих по контракту в ВНГ России со служебным стажем от 20 лет. На аналогичные льготы, согласно документу, смогут рассчитывать и дети бывших сотрудников вышеназванных структур, также отслуживших не менее 20 лет.



Российское правительство не только одобрило представленный законопроект, но и посчитало необходимым распространить действие нововведения о стаже 20 лет и на работников МВД.