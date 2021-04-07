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В Госдуме нашлись противники дистанционного обучения в классах начальной и средней школы

6 апреля в 19:38 Образование 0 220 Карина Мелова
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6 апреля в электронной базе Государственной думы был опубликован законопроект, содержащий запрет на применение дистанционных технологий в процессе обучения учащихся начальной и средней школы.

Предложение поступило от народного избранника Олега Лебедева, который считает необходимым четко определить общие требования к выполнению учебных программ и запретить использовать дистанционные технологии, электронные средства в ходе реализации программ начального общего и основного общего образования, за исключением случаев, когда присутствует письменное разрешение родителей или законных представителей.

Помимо прочего, документ предлагает не допускать задействования указанных возрастных групп учащихся в экспериментах по созданию, испытанию и внедрению новых образовательных технологий, методов, ресурсов, а также средств обучения и воспитания.

Целью законопроекта является забота о состоянии здоровья детей и поддержание стабильно высокого уровня качества общего образования в РФ (ист.: «Известия»).
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