Дополнительные баллы при поступлении в ординатуру получат добровольцы и волонтеры в борьбе с коронавирусом

Новоизданный приказ Министерства здравоохранения РФ предписывает начислить дополнительные баллы при поступлении на обучение в ординатуру всем добровольцам, волонтерам и медикам, имеющим отношение к профилактике коронавируса, борьбе с распространением этой опасной инфекции или непосредственно к лечению заболевших данным недугом. Об этом СМИ 25 мая сообщила пресс-служба ведомства.



Так, сообщениие гласит: «Учитывая сохраняющуюся санитарно-эпидемиологическую обстановку и с целью сохранения прав обучающихся, участвующих в добровольческой или трудовой деятельности в сфере охраны здоровья, связанной с осуществлением мероприятий по профилактике, диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции, Минздравом России утвержден приказ «Об особенностях приема на обучение по образовательным программам высшего образования - программам ординатуры на 2021/2022 учебный год». Приказом утверждены аналогичные индивидуальные достижения, которые были предусмотрены особенностями приема на обучение по образовательным программам высшего образования - программам ординатуры на 2020/2021 учебный год, утвержденными приказом Минздрава России».



Уточним: волонтерство и добровольческая деятельность, связанные с предупреждением, диагностикой и лечением Covid-19, обеспечивают 20 дополнительных баллов, труд медика с высшим образованием или средним профессиональным образованием, младшего медперсонала или прохождение практической подготовки по образовательной программе медобразования в области профилактики и преодоления коронавирусной инфекции дают 30 баллов.



«При этом если поступающий имеет оба индивидуальных достижения, то ему начисляется 30 баллов, что связано с необходимостью учета иных индивидуальных достижений, которые поступающие зарабатывали в течение всего обучения, а также трудовой деятельности в должностях медицинских и фармацевтических работников», – заметили в министерстве.



Приказ уже отдан в Минюст России для прохождения государственной регистрации. Ожидается, что документ будет зарегистрирован до запуска работы приемных комиссий.

По материалам ТАСС