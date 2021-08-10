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Минобрнауки дало рекомендации по организации дальнейшего обучения учащихся вузов на фоне пандемии коронавируса

9 августа в 13:22 Образование 0 327 Карина Мелова
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Министерство науки и высшего образования Российской Федерации дало свои рекомендации по поводу организации обучения в высших учебных заведениях с учетом пандемии Covid-19. Так, согласно документу, вузам желательно организовать обучение не вакцинированных от коронавируса студентов в дистанционном режиме, а также самостоятельно оплатить вакцинацию студентов из других государств (ист.: ТАСС).

В частности, в рекомендациях сказано: «С учетом эпидемиологической ситуации в каждом конкретном субъекте РФ организациям целесообразно: ... принимать решения об организации образовательной деятельности с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий – для обучающихся всех форм обучения, не привившихся от коронавирусной инфекции или имеющих противопоказания к вакцинации».

Кроме того, по мнению представителей ведомства, необходимо раздельно экзаменовать прошедших и не прошедших вакцинацию от Covid-19.

Напомним, министр науки и высшего образования Валерий Фальков подчеркнул отсутствие требования обязательной вакцинации студентов против коронавируса и посоветовал студентам-иностранцам оплатить прививку самим или поставить ее за счет средств вузов, которые могут предоставить такую услугу.
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