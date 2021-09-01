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Завтра ученики российских школ сядут за парты

31 августа в 12:33 Образование 1 378 Карина Мелова
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Ожидается, что завтра, 1 сентября, ученики большинства школ РФ с родителями смогут посетить линейки на свежем воздухе и начать обучение очно. В то же время в одном из субъектов РФ от родителей потребуют предъявить отрицательный ПЦР-тест или документ, свидетельствующий о проведенной вакцинации (ист.: ТАСС).

Так, в минобразования Кемеровской области заявили: «В соответствии с требованиями Роспотребнадзора мероприятия 1 сентября будут организованы по классам или параллелям на открытом воздухе с использованием средств индивидуальной защиты (маски) для родителей».

Место проведения торжеств по поводу начала учебного года будет выбираться региональными властями с учетом эпидемиологической ситуации и погодных условий. При хорошей погоде линейки состоятся на открытом воздухе, при плохой – в помещениях учебных заведений с разделением по классам и параллелям. Кроме того, из-за ситуации с коронавирусом в регионах, в Краснодарском крае линейки проведут лишь для учеников первых, девятых и одиннадцатых классов, в Саратовской, Самарской, Калининградской, Томской областях, в республике Марий Эл и в Мордовии – только для 1-х и 11-х классов, в Кабардино-Балкарии, Дагестане и Ставрополье – исключительно для первоклассников на открытом воздухе.
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