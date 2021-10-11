Минобрнауки дало рекомендации по организации образовательного процесса в вузах в нерабочие дни

По словам Валерия Фалькова, министра науки и высшего образования, в течение объявленных нерабочими дней с 30 октября по 7 ноября высшие учебные заведения имеют право перевести учащихся на самостоятельное или дистанционное обучение.



«В связи с введением нерабочих дней по всей стране вузы вправе предусмотреть обучение студентов в форме самостоятельной работы или с использованием дистанционных технологий. Возможность продолжения обучения в этот сложный период позволит обеспечить качество образования», – пояснил г-н Фальков, подчеркнув важность вакцинации в условиях ухудшения эпидемиологической обстановки.



Период с 30 октября по 7 ноября объявлен в РФ нерабочим в соответствии с указом главы государства Владимира Путина. В дошкольных и школьных учебных заведениях объявлены на это время каникулы. Учитывая ситуацию с коронавирусом, регионы могут самостоятельно назначать нерабочие дни и продлевать их после 7 ноября.



Так, Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова и Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана позволили преподавателям на протяжении нерабочих дней консультировать студентов в режиме онлайн по вопросу домашних заданий, курсовых и дипломных работ и рефератов.