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Минобрнауки дало рекомендации по организации образовательного процесса в вузах в нерабочие дни
22 октября в 13:42 Образование 1 346 Карина Мелова
По словам Валерия Фалькова, министра науки и высшего образования, в течение объявленных нерабочими дней с 30 октября по 7 ноября высшие учебные заведения имеют право перевести учащихся на самостоятельное или дистанционное обучение.
«В связи с введением нерабочих дней по всей стране вузы вправе предусмотреть обучение студентов в форме самостоятельной работы или с использованием дистанционных технологий. Возможность продолжения обучения в этот сложный период позволит обеспечить качество образования», – пояснил г-н Фальков, подчеркнув важность вакцинации в условиях ухудшения эпидемиологической обстановки.
Период с 30 октября по 7 ноября объявлен в РФ нерабочим в соответствии с указом главы государства Владимира Путина. В дошкольных и школьных учебных заведениях объявлены на это время каникулы. Учитывая ситуацию с коронавирусом, регионы могут самостоятельно назначать нерабочие дни и продлевать их после 7 ноября.
Так, Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова и Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана позволили преподавателям на протяжении нерабочих дней консультировать студентов в режиме онлайн по вопросу домашних заданий, курсовых и дипломных работ и рефератов.
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