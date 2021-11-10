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Вузы РФ начинают возвращаться к очной форме обучения

26 ноября в 15:48 Образование 0 210 Карина Мелова
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В канун зимней сессии крупные российские высшие учебные заведения возвращаются к очной и смешанной формам обучения, от которых пришлось отказаться в условиях стремительного распространения коронавируса в стране (ист.: «Ведомости»). Руководство вузов начинает требовать у студентов QR-код для очного присутствия на занятиях и не допускать к проведению лекций не поставивших прививку преподавателей.

Сообщается, что смешанный режим работы применяют такие учебные заведения: Московский государственный университет им. Ломоносова, Санкт-Петербургский политехнический университет, Кубанский государственный университет, Дальневосточный федеральный университет, Иркутский государственный университет, Крымский федеральный университет имени В. И. Вернадского и Пензенский государственный университет.

Как ожидается, теоретические занятия будут проходить дистанционно, а практические – очно. Об этом свидетельствуют указы руководства вузов и информация, с которой можно ознакомиться на веб-сайтах вузов.

По словам доцента кафедры инфекционных болезней РУДН Сергея Вознесенского, в случае очередного обострения эпидемиологической ситуации учебным заведениям будет рекомендовано перейти к дистанционной форме работы.
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