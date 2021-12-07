Минпросвещения не намерено в новом году вводить в школах дистанционное обучение

Как уведомила сегодня замминистра просвещения Татьяна Васильева, в следующем году не планируется переводить школьные учебные заведения на дистанционный режим работы. В частности, политик заявила: «Ни в коем случае. Любая школьная цифровизация – это в помощь уроку и учителю, и все проекты, которые есть, они инфраструктурные для школы и в школе» (ист.: ТАСС).



Представитель ведомства пояснил, что при обнаружении у какого-либо ученика коронавируса вступавшие с ним в контакт пройдут карантин, а Роспотребнадзор организует эпидемическое расследование. Каждый из случаев будет рассматриваться в отдельном порядке. «Ученики должны будут оставаться дома в течение 14 дней. В этот период обучение детей будет организовано с помощью Московской электронной школы», – растолковали в Минпросвещения.



В условиях обострения ситуации с ковидом правительство РФ настоятельно рекомендует населению вакцинироваться. В России бесплатно прививают такими пятью официально зарегистрированными препаратами: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н», а также «КовиВак».