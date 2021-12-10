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Минпросвещения: коронавирус не повлияет на длительность зимних каникул в школах

Сегодня в 13:11 Образование 0 129 Карина Мелова
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Согласно информации, озвученной министром просвещения Российской Федерации Сергеем Кравцовым, пандемия коронавируса не повлияет на длительность зимних каникул в школах. Ученики начнут отдыхать в положенный срок. При этом регионам предоставлено решать этот вопрос самостоятельно.

В частности, глава ведомства заявил: «По поводу продления каникул из-за пандемии – это не планируется, мы этот вопрос не обсуждаем. Что касается ранних каникул – каждый регион решает сам».

Как уточнил г-н Кравцов, столичные власти предложили перенести начало новогодних каникул на более ранний срок, а именно на 27 декабря. «Здесь никак это не отражается на учебной программе и на содержании. Потому что конец года – это в основном повторение уже пройденного материала. В этом отношении опасений нет. Что касается остальных регионов, то здесь очень индивидуально. Мы видим, что каникулы начинаются по графику в целом по стране», – подчеркнул политик.

Также руководитель Минпросвещения уведомил, что возглавляемое им ведомство тесно сотрудничает с Минздравом по вопросу вакцинации несовершеннолетних от Covid-19. По его словам, соответствующие решения в этой области должны принимать медики и родители.
Ожидается, что в следующем году обучение в школьных учреждениях будет организовано в очном режиме. Дистанционный формат будет вводиться лишь в крайних случаях (ист.: ТАСС).
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