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В вузах РФ вырастет число бюджетных мест

Сегодня в 15:52 Образование 0 105 Карина Мелова
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По сравнению с прошлой приемной кампанией в текущем году в высшие учебные заведения РФ на «бюджет» смогут поступить на 11 с половиной тысяч человек больше, а именно 588 000.

С каждым годом возрастает число бюджетных мест в российских вузах с учетом требований рынка, госпрограмм, проектов и спроса в регионах на профессиональные кадры.

По этому поводу зампредседателя правительства Дмитрий Чернышенко заявил: «При распределении бюджетных мест акцент делают именно на специализации регионов. Важно, чтобы студенты могли получить доступное качественное образование в своем родном регионе, и чтобы их работа… продолжилась именно там, где они обучались. Очень важно, чтобы спрос на специалистов сформировался прежде всего в самом субъекте, где находится вуз».

Наибольшее количество бюджетных мест (11–15 тысяч) готовы предоставить высшие учебные заведения столицы, Санкт-Петербурга, Ленинградской, Свердловской, Ростовской, Новосибирской областей и Татарстана, где находятся большие промышленные, научные и инновационные центры.

Согласно данным, озвученным вице-премьером, в 2023-2024 гг. между вузами будет распределено больше 590 000 бюджетных мест (ист.: «Вести.Ру»).
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