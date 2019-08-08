Проверка на профпригодность: риэлторы будут сдавать экзамены

Торгово-промышленная палата совместно с Евразийской организацией экономического сотрудничества, ассоциаций риэлторов и консультантами разработала отраслевые стандарты для специалистов по недвижимости. Полагаясь на стандарты, в ТПП планируют оценивать риэлторов, а затем вносить данные в государственный реестр.
При сдаче экзаменов специалисты по недвижимости должны будут подтвердить свою квалификацию и соответствие разработанным стандартам. После успешного прохождения тестирования им будут присваиваться звание агента, брокера или эксперта рынка недвижимости.
Согласно отраслевым стандартам, профессиональный риэлтор должен соблюдать конфиденциальность, вести здоровую конкуренцию с коллегами, не вводить клиента в заблуждение, не скрывать реальную стоимость объекта и ряд других требований.
Как Вы оцениваете инициативу по подтверждению квалификации и созданию рейтинга риэлторов?
В компании НДВ уже 19 лет действует площадка по обучению специалистов рынка недвижимости. Набор стажеров осуществляется два раза в месяц. В рамках специально разработанной программы они изучают не только принципы работы в компании, технологии совершения сделок, юридические моменты, планировки объектов и многое другое. Будущих специалистов готовят к тому, что риэлтор – это многопрофильная профессия. При взаимодействии с клиентом ему придется выступать и психологом, и юристом, и врачом, и много кем еще. Он должен на высшем уровне решать его жилищные проблемы, исключив любые возможные риски как во время сделки, так и постфактум.
Поэтому «НДВ-Супермаркет Недвижимости» всегда поддерживали легализацию профессии «риелтор».На рынке должны работать только высококвалифицированные кадры, с высшим образованием, эрудированные, вариативные, с хорошим чувством юмора, знающие все нюансы работы брокера. И, без ложной скромности, как показывает многолетняя практика, после пройденного курса и сдачи экзаменов специалисты НДВ – одни из лучших в своей профессии!