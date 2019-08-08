Проверка на профпригодность: риэлторы будут сдавать экзамены

Торгово-промышленная палата совместно с Евразийской организацией экономического сотрудничества, ассоциаций риэлторов и консультантами разработала отраслевые стандарты для специалистов по недвижимости. Полагаясь на стандарты, в ТПП планируют оценивать риэлторов, а затем вносить данные в государственный реестр.



При сдаче экзаменов специалисты по недвижимости должны будут подтвердить свою квалификацию и соответствие разработанным стандартам. После успешного прохождения тестирования им будут присваиваться звание агента, брокера или эксперта рынка недвижимости.



Согласно отраслевым стандартам, профессиональный риэлтор должен соблюдать конфиденциальность, вести здоровую конкуренцию с коллегами, не вводить клиента в заблуждение, не скрывать реальную стоимость объекта и ряд других требований.