Главная > Недвижимость

Проверка на профпригодность: риэлторы будут сдавать экзамены

7 августа в 15:33 Недвижимость 1 159 Иван Тихонов
1 Изображение

Торгово-промышленная палата совместно с Евразийской организацией экономического сотрудничества, ассоциаций риэлторов и консультантами разработала отраслевые стандарты для специалистов по недвижимости. Полагаясь на стандарты, в ТПП планируют оценивать риэлторов, а затем вносить данные в государственный реестр.

При сдаче экзаменов специалисты по недвижимости должны будут подтвердить свою квалификацию и соответствие разработанным стандартам. После успешного прохождения тестирования им будут присваиваться звание агента, брокера или эксперта рынка недвижимости.

Согласно отраслевым стандартам, профессиональный риэлтор должен соблюдать конфиденциальность, вести здоровую конкуренцию с коллегами, не вводить клиента в заблуждение, не скрывать реальную стоимость объекта и ряд других требований.
Комментарии ЭКСПЕРТОВ
Жукова Светлана (Руководитель центрального отделения городской недвижимости НДВ)

Как Вы оцениваете инициативу по подтверждению квалификации и созданию рейтинга риэлторов?

В компании НДВ уже 19 лет действует площадка по обучению специалистов рынка недвижимости. Набор стажеров осуществляется два раза в месяц. В рамках специально разработанной программы они изучают не только принципы работы в компании, технологии совершения сделок, юридические моменты, планировки объектов и многое другое. Будущих специалистов готовят к тому, что риэлтор – это многопрофильная профессия. При взаимодействии с клиентом ему придется выступать и психологом, и юристом, и врачом, и много кем еще. Он должен на высшем уровне решать его жилищные проблемы, исключив любые возможные риски как во время сделки, так и постфактум.

Поэтому «НДВ-Супермаркет Недвижимости» всегда поддерживали легализацию профессии «риелтор».На рынке должны работать только высококвалифицированные кадры, с высшим образованием, эрудированные, вариативные, с хорошим чувством юмора, знающие все нюансы работы брокера. И, без ложной скромности, как показывает многолетняя практика, после пройденного курса и сдачи экзаменов специалисты НДВ – одни из лучших в своей профессии!

Комментировать
Добавить комментарий
Комментарии ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
Читайте также

Путин и Зеленский обсудили урегулирование в Донбассе

7 августа в 16:18 Внешняя политика

Даже надлежащий конституционный кризис в Великобритании невозможен

7 августа в 15:54 Внешняя политика

Более половины россиян имеют непогашенные кредиты

7 августа в 14:57 Общество

В Минздраве считают необходимым дать доступ работодателям к медкартам работников

7 августа в 14:18 Медицина
Самое читаемое Самое обсуждаемое

Продажи Huawei выросли на 23%, несмотря на санкции США ВТБ снизил с 1 августа ставки по ипотечным кредитам США и Китай согласились, что торговые переговоры были «конструктивными», но это все Премьерство Бориса Джонсона висит на волоске Юридическое сообщество разрабатывает систему налогообложения токенов

Индексы МосБиржи и РТС
Архив статей

2019

Август

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 