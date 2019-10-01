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Кудрин: объемы незавершенного строительства превысили 5 трлн рублей

30 сентября в 17:18 Недвижимость 0 238 Васильева Елена
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Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев обсудил с главой Счетной палаты Алексеем Кудриным проблему незавершенных объектов строительства в РФ.

Кудрин сообщил, что объемы незавершенного строительства превысили 5 трлн рублей, а также предложил инвентаризацию всех подобных объектов.

Кудрин сказал: «Один из таких вопросов, это пока проблема незавершенного строительства в России. Сейчас десятки объектов не сдаются вовремя и переходят на следующий год. К сожалению, даже в течение одного года, как правило, не завершаются. Сумма, которая на сегодняшний день общая и по открытым, и по закрытым статьям составляет 5,3 трлн ресурсов, которые касаются незавершенных объектов».
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