Кудрин: объемы незавершенного строительства превысили 5 трлн рублей

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев обсудил с главой Счетной палаты Алексеем Кудриным проблему незавершенных объектов строительства в РФ.



Кудрин сообщил, что объемы незавершенного строительства превысили 5 трлн рублей, а также предложил инвентаризацию всех подобных объектов.



Кудрин сказал: «Один из таких вопросов, это пока проблема незавершенного строительства в России. Сейчас десятки объектов не сдаются вовремя и переходят на следующий год. К сожалению, даже в течение одного года, как правило, не завершаются. Сумма, которая на сегодняшний день общая и по открытым, и по закрытым статьям составляет 5,3 трлн ресурсов, которые касаются незавершенных объектов».