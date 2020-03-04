Определить ресурсы для финансирования ремонта ветхого жилья поручено председателю правительства

После собрания Совета по местному самоуправлению глава российского государства Владимир Путин уполномочил высший исполнительный орган государственной власти, возглавляемый Михаилом Мишустиным, задействовать рабочие группы для поиска источником финансирования восстановления ветхого жилья. Инициативы должны быть выдвинуты до 1 июля 2020 г.



Соответствующее распоряжение, обнародованное на веб-портале Кремля в понедельник, гласит: «Правительству подготовить при участии рабочих групп Государственного совета РФ и представить предложения об источниках и механизмах дополнительного финансирования мероприятий, направленных на реализацию программы модернизации объектов коммунальной инфраструктуры с высокой степенью износа».



Помимо этого, важной составляющей национального проекта «Жилье и городская среда» является федеральный проект «Жилье», в процессе реализации которого госслужащие правительства обязаны разработать план финансового обеспечения инженерной подготовки местности для выполнения проектов жилищного строительства. Нести ответственность за все будет Михаил Мишустин.