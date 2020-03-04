|
Определить ресурсы для финансирования ремонта ветхого жилья поручено председателю правительства
3 марта в 13:40 Недвижимость 0 368 Карина Мелова
После собрания Совета по местному самоуправлению глава российского государства Владимир Путин уполномочил высший исполнительный орган государственной власти, возглавляемый Михаилом Мишустиным, задействовать рабочие группы для поиска источником финансирования восстановления ветхого жилья. Инициативы должны быть выдвинуты до 1 июля 2020 г.
Соответствующее распоряжение, обнародованное на веб-портале Кремля в понедельник, гласит: «Правительству подготовить при участии рабочих групп Государственного совета РФ и представить предложения об источниках и механизмах дополнительного финансирования мероприятий, направленных на реализацию программы модернизации объектов коммунальной инфраструктуры с высокой степенью износа».
Помимо этого, важной составляющей национального проекта «Жилье и городская среда» является федеральный проект «Жилье», в процессе реализации которого госслужащие правительства обязаны разработать план финансового обеспечения инженерной подготовки местности для выполнения проектов жилищного строительства. Нести ответственность за все будет Михаил Мишустин.
Комментировать
Добавить комментарий
Комментарии ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
Читайте также
«Вектор» взял направление на ускорениеСегодня в 15:50 Медицина
Диппредставители стран ЕС на 6 месяцев продляют санкции против некоторых граждан РФСегодня в 13:52 Внешняя политика
Иностранная валюта ослабеваетСегодня в 13:09 Финансы
|
Самое читаемое Самое обсуждаемое
22 апреля каждый получит по заслугам В профсоюзе педагогов нашли способ борьбы с неуважением к учителям Вашингтон не намерен продлять Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений Россияне проголосуют за поправки в Конституцию 22 апреля Все изменения в основной закон страны начнут действовать одновременно
Архив статей