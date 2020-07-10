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Госдума рассмотрит вопрос об упрощении порядка электронного оформления недвижимости
15 июля в 14:51 Недвижимость 3 537 Иван Тихонов
Федеральная кадастровая палата сообщила о том, что в Госдуму внесены поправки к закону 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости». Поправки касаются упрощения порядка электронного оформления недвижимости и предоставление права гражданам подавать электронные заявления без использования электронной подписи.
Одно из положений законопроекта предусматривает упрощение порядка подачи гражданами электронного заявления о государственной регистрации права и государственном кадастровом учете объекта недвижимости, не связанных с переходом и ограничением прав, пишет «Прайм». При этом идентификация личности подающего заявление гражданина будет проводиться с помощью Единой системы идентификации и аутентификации (ЕСИА), т.е. через личный кабинет на портале «Госуслуг». Эта система позволяет создать универсальную учетную запись для получения различных государственных услуг в электронном виде. Система обеспечивает защиту размещаемой в ней информации в соответствии с действующим законодательством, добавляется в релизе.
На практике процедура будет выглядеть так: авторизовавшись с помощью ЕСИА, можно будет подать заявления без электронной подписи через «Личный кабинет» на сайте Росреестра. Этот сервис обеспечит хранение ранее направленных в орган регистрации прав заявлений и прилагаемых к ним документов.
На данный момент, чтобы подать заявление в орган регистрации прав в электронном виде, человек тоже может воспользоваться порталом «Госуслуг» или указанным сервисом на сайте Росреестра. Но заявление и документы, прилагаемые к нему, должны быть заверены электронной подписью заявителя, отмечают в Федеральной кадастровой палате.
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Как Вы оцениваете инициативу по упрощению порядка электронного оформления недвижимости?
Как следует из сообщения ФКП,"авторизовавшись с помощью ЕСИА, граждане смогут подать в орган регистрации прав электронные заявления о:
- государственном кадастровом учете в связи с изменениями основных сведений об объекте недвижимости;
- государственном кадастровом учете и регистрации права собственности на жилой или садовый дом;
- государственном кадастровом учете и регистрации права собственности на земельный участок или земельные участки, образованные путем перераспределения земель;
- государственном кадастровом учете и регистрации права собственности на земельные участки, образованные в результате раздела или объединения других земельных участков;
- внесении в ЕГРН сведений о ранее учтенном объекте недвижимости".
Если при этом будет использоваться двухфакторная авторизация по аналогии с банковскими системами, когда нужно будет подтверждать все операции с помощью кодов из смс, то, может, и стоит провести эксперимент. Хотя, я бы исключил перераспределение и объединение участков, если они принадлежат не одному лицу.
При этом известно, даже наличие ЭЦП не является гарантией защиты от мошенничества. Поэтому это нужно сделать как с ЭЦП, и в сообщении ФКП об этом упоминается,- гражданин должен дать согласие на такие операции. А в таком случае в большинстве ситуаций эти услуги не понадобятся, т.к. все равно придется идти в МФЦ: либо давать согласие, либо подавать документы в стандартном порядке. Если, конечно, у гражданина больше двух-трех операций из этого списка, то он может, и задумается над электронной формой, а если нет, то лучше действовать по старинке.
Если же эти возможности по умолчанию предоставить всем, то ничего хорошего из этого не выйдет.
Ну, наконец- то будет проведено упрощение порядка электронного оформления недвижимости гражданами России. Особенно это важно для нашего родного города. Медленно, очень медленно растёт численность населения столицы нашей Родины. Мы всего в четыре раза меньше всей Германии и в 3 раза меньше всей Франции. Это, несомненно, упущение. Нужно догнать и перегнать! А если без сарказма, то кто-нибудь может сказать, для кого строится в Москве столько жилого фонда? У нас не хватает жителей? У нас заводы и фабрики работают в четверть мощности по причине отсутствия кадров? Что делают в нашем городе столько людей? Кто-нибудь задумывался об этом? Уже очень заметно расслоение населения по причине разнородности обычаев жизни, устоев, ценностей и менталита жителей города. Оно бы может и неплохо, если бы стране на пользу, народу, Отечеству впрок, как говорится. Но встаёт опять тупиковый вопрос. Что вся эта треть Франции делает в Столице? Чем живёт? Что производит для пользы россиян? Москва уже давно не город. Это государство! Как это многомиллионное государство себя кормит? В конце каждой фразы знак вопроса. А где ответы? Кто-нибудь знает эти ответы? Они, вообще, есть эти ответы? Но... Теперь все, несомненно, станет намного лучше. Процедура регистрации недвижимости упрощается. Почему то нет радости при чтении этой важной новости. А у вас?
Как Вы оцениваете инициативу по упрощению порядка электронного оформления недвижимости?
Инициатива по упрощению порядка подачи заявления на регистрацию выглядит, конечно, красиво. Но самый главное обеспечить безопасность граждан от действий мошенников, которые однозначно попытаются использовать такую инициативу в корыстных целях. Необходимо не допустить ситуацию, когда люди в один прекрасный день могут проснуться в чужой квартире с известными последствиями. Как говорится «Семь раз отмерь – один отрежь».