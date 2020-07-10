Госдума рассмотрит вопрос об упрощении порядка электронного оформления недвижимости

Федеральная кадастровая палата сообщила о том, что в Госдуму внесены поправки к закону 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости». Поправки касаются упрощения порядка электронного оформления недвижимости и предоставление права гражданам подавать электронные заявления без использования электронной подписи.



Одно из положений законопроекта предусматривает упрощение порядка подачи гражданами электронного заявления о государственной регистрации права и государственном кадастровом учете объекта недвижимости, не связанных с переходом и ограничением прав, пишет «Прайм». При этом идентификация личности подающего заявление гражданина будет проводиться с помощью Единой системы идентификации и аутентификации (ЕСИА), т.е. через личный кабинет на портале «Госуслуг». Эта система позволяет создать универсальную учетную запись для получения различных государственных услуг в электронном виде. Система обеспечивает защиту размещаемой в ней информации в соответствии с действующим законодательством, добавляется в релизе.



На практике процедура будет выглядеть так: авторизовавшись с помощью ЕСИА, можно будет подать заявления без электронной подписи через «Личный кабинет» на сайте Росреестра. Этот сервис обеспечит хранение ранее направленных в орган регистрации прав заявлений и прилагаемых к ним документов.



На данный момент, чтобы подать заявление в орган регистрации прав в электронном виде, человек тоже может воспользоваться порталом «Госуслуг» или указанным сервисом на сайте Росреестра. Но заявление и документы, прилагаемые к нему, должны быть заверены электронной подписью заявителя, отмечают в Федеральной кадастровой палате.