Почти половина российских девелоперов уже работают по обновленной системе финансирования жилищного строительства

Как сообщалось ранее, в рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда», рассчитанного на 2019–2024 гг. и призванного обеспечить жильём семьи со средним уровнем дохода, была модифицирована система финансирования жилищного строительства.



Так, 1 июля 2019 года новые правила ввели действующий для российских застройщиков запрет на непосредственное использование денежных средств дольщиков. Девелоперов обязали открывать счета эскроу в кредитно-финансовых учреждениях, предназначенных для сбережения денег участников долевого строительства. При этом жилье для граждан сооружается за счет взятых в банках займов. Доступ к средствам дольщиков застройщики получают исключительно после сдачи объекта в эксплуатацию и регистрации в Едином государственном реестре недвижимости права собственности на первую квартиру.



По усовершенствованной системе уже работают 40 процентов застройщиков Российской Федерации. Такие данные в своем докладе для XIX Всероссийского съезда строительных саморегулируемых организаций предоставил Денис Филиппов (заместитель генерального директора АО ДОМ.РФ).