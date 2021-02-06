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Банк России отметил значительное развитие долевого строительства

5 февраля в 14:33 Недвижимость 0 291 Карина Мелова
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В соответствии с данными, предоставленными пресс-службой Центробанка, за прошедший год резко увеличился объем финансирования проектов долевого жилищного строительства. Этому в большой мере поспособствовала поддержка со стороны государства.

Сумма средств, поступившая на эскроу-счета от участников долевого строительства, за 2020 год выросла в 8 раз до 1,19 триллиона рублей по состоянию на 1 января 2021 г., при этом 126,7 миллиарда рублей с этих счетов уже выплачены застройщикам или кредитным учреждениям в качестве погашения займов, взятых на реализацию проектов строительства (ист.: Banki.ru).

За год общий лимит действующих кредитных соглашений между банками и девелоперами вырос в 3 раза и 1 января текущего года превысил 2,72 триллиона рублей.
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