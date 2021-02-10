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Ипотечное жилье должников пойдет с электронного молотка
15 февраля в 15:41 Недвижимость 0 325 Карина Мелова
Веб-ресурс российского правительства обнародовал решения кабинета министров, принятые по завершении рабочей встречи 12 февраля, из которых следует, что исполнительный орган государственной власти утвердил проект закона об организации электронного аукциона при продаже заложенного по ипотеке жилья должников.
«Одобрить проект федерального закона «О внесении изменений в федеральный закон «Об ипотеке (залоге недвижимости)» и федеральный закон «Об исполнительном производстве» в части проведения торгов в электронной форме» и внести его в Государственную думу в установленном порядке», – сообщается в документе.
По мнению членов кабмина, внедрение электронного формата торгов увеличит прозрачность и конкурентность продаж имущества и защитит интересы взыскателей и должников.
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