СФ избавил от необходимости оплачивать налог продавцов недорогого недвижимого имущества

Верхняя палата российского парламента утвердила закон, который аннулирует обязанность россиян подавать оформлять декларацию формы 3-НДФЛ при продаже жилых комнат, квартир и домов на сумму до одного миллиона рублей, а нежилых помещений и гаражей – до 250 000 рублей в год (ист.: РБК).



На данном этапе продавец должен оплачивать НДФЛ при реализации недвижимости, которая находилась в его собственности меньше минимального предельного срока: как правило, это 5 лет, при продаже единственного или унаследованного жилья – 3 года.



Одобренный закон устраняет требование подавать декларацию, если полученная в результате продажи недвижимого имущества сумма не превышает налогового вычета. Таким образом, оформлять декларацию придется лишь при ненулевом налоге, что реально, когда цена жилой комнаты, квартиры или дома превышает 1 миллион рублей, а нежилого помещения или гаража – 250 000 рублей.



Такое же правило применяется при реализации имущества, пребывавшего во владении продавца менее минимального предельного срока владения (5 или 3 лет).