Минстрой намерен развивать в России «зеленое» строительство

На полях международного строительного форума и выставки 100+ TechnoBuild в Екатеринбурге (5–7 октября 2021 г.) Сергей Музыченко (заместитель министра строительства и ЖКХ РФ) рассказал, что одной из основных актуальных целей для Минстроя на данном этапе является продвижение «зеленых» стандартов строительства и приведение строительных норм в соответствие с условиями глобального изменения климата.



«Интеграция требований «зеленого» строительства в систему технического регулирования, адаптация строительных норм к глобальному изменению климата – в этой части совместно с коллегами из Минэкономразвития и другими федеральными органами власти уже работаем», – засвидетельствовал он.



Согласно информации, предоставленной замминистра, Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства и ДОМ.РФ сотрудничают в области сооружения деревянных домов, совершенно не развитой сегодня в России. Помимо этого, очень важные поставленные перед ведомством задачи включают следующие: применение технологий умного жилья и инженерных систем, а также задействование альтернативных источников энергии.