Главная > Недвижимость

Минстрой намерен развивать в России «зеленое» строительство

5 октября в 11:38 Недвижимость 0 291 Карина Мелова
1 Изображение

На полях международного строительного форума и выставки 100+ TechnoBuild в Екатеринбурге (5–7 октября 2021 г.) Сергей Музыченко (заместитель министра строительства и ЖКХ РФ) рассказал, что одной из основных актуальных целей для Минстроя на данном этапе является продвижение «зеленых» стандартов строительства и приведение строительных норм в соответствие с условиями глобального изменения климата.

«Интеграция требований «зеленого» строительства в систему технического регулирования, адаптация строительных норм к глобальному изменению климата – в этой части совместно с коллегами из Минэкономразвития и другими федеральными органами власти уже работаем», – засвидетельствовал он.

Согласно информации, предоставленной замминистра, Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства и ДОМ.РФ сотрудничают в области сооружения деревянных домов, совершенно не развитой сегодня в России. Помимо этого, очень важные поставленные перед ведомством задачи включают следующие: применение технологий умного жилья и инженерных систем, а также задействование альтернативных источников энергии.
Комментировать
Добавить комментарий
Комментарии ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
Читайте также

Матвиенко: РФ способна выполнять все социальные обязательства перед населением

5 октября в 14:23 Государство

США продолжит «плыть против течения»

5 октября в 13:30 Экономика

В РФ появилась платформа для автоматизации сотрудничества самозанятых с заказчиками

5 октября в 12:29 Экономика

Поставившие прививку российского производства против коронавируса спортсмены будут допущены к Олимпиаде-2022

4 октября в 14:32 Спорт
Самое читаемое Самое обсуждаемое

Обновлен порядок выезда несовершеннолетних лиц за границу Роспотребнадзор: «ЭпиВакКорона» эффективна на 90 процентов Талибы развернули операцию против «Исламского государства» В столице РФ назначат дополнительные выплаты задействованным в вакцинации медикам При постановке диагноза ОРВИ москвичи будут сдавать экспресс-тест на антиген к Covid-19

Индексы МосБиржи и РТС
Архив статей

2021

Октябрь

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Top.Mail.Ru