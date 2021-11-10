Генпрокурор выступил с инициативой об ускорении решения проблем обманутых дольщиков

Игорь Краснов, генпрокурор РФ, выступил с инициативой об ускорении решения проблем обманутых дольщиков посредством предоставления им жилищных сертификатов.



Произнося речь на правительственном часе в нижней палате парламента, г-н Краснов заявил: «Одним из способов преодоления инфляционных явлений могло бы стать использование жилищных сертификатов с индексируемой номинальной стоимостью. Об этом мною доложено главе государства, соответствующие инициативы направлены в правительство. Обращаюсь и к вам, уважаемые депутаты, с предложением рассмотреть вопрос о разработке законопроекта, предусматривающего внедрение порядка выдачи обманутым дольщикам таких сертификатов. Подробное обоснование мы готовы представить и подключиться к работе».



По словам генерального прокурора, решены проблемы только 22 процентов обманутых граждан, то есть около 35 000 дольщиков. Строительство многих домов и ныне «заморожено».



Прокуроры, губернаторы и министры строительства на местах регулярно общаются с инициативными группами обманутых дольщиков. Краснов убежден, что такое сотрудничество является весьма плодотворным и результативным, однако необходимо учитывать длительность строительства и увеличение стоимости материалов.