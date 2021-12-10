Главная > Недвижимость

Совет Федерации продлил дачную амнистию

Сегодня в 14:53 Недвижимость 0 88 Карина Мелова
1 Изображение

Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации утвердил закон о пролонгации дачной амнистии.

Ожидалось, что упрощенная схема оформления в собственность дачных участков и домов перестанет действовать в 2026 году, однако срок ее функционирования был продлен до 1 марта 2031 года.

Вышеуказанные правила действуют с 2006 года. С тех пор право собственности по более простой схеме оформили на 14 000 000 объектов недвижимости.

Закон описывает порядок узаконивания права собственности на дома, сооруженные до начала действия градостроительного кодекса РФ (до 14 мая 1998 г.), участки, на которых они построены, и участки, предоставленные гражданам до вступления в силу ЗК РФ (до 30 октября 2001 г.).

Росреестр подготовил проект закона для II этапа дачной амнистии, который бессрочно позволит наследовать участки по документам старого образца и узаконивать построенные объекты жилой недвижимости на участках без ранее полученного разрешения.
Комментировать
Добавить комментарий
Комментарии ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
Читайте также

В правительстве ожидают высоких цен на газ в следующем году

Сегодня в 14:07 Экономика

Минпросвещения: коронавирус не повлияет на длительность зимних каникул в школах

Сегодня в 13:11 Образование

AstraZeneca: бустерная доза вакцины эффективна против штамма «омикрон»

23 декабря в 15:49 Медицина

Газ на европейском рынке дешевеет

23 декабря в 14:56 Экономика
Самое читаемое Самое обсуждаемое

Регулятор поднял ключевую ставку до максимального с 2017 года значения В УК РФ расширено понятие «пытки» Польша не сможет воспрепятствовать запуску «СП – 2» Володин озвучил ключевые задачи во внутренней политике РФ в следующем году Китай выразил согласие с РФ в вопросах гарантии безопасности

Индексы МосБиржи и РТС
Архив статей

2021

Декабрь

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
Top.Mail.Ru