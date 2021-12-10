Совет Федерации продлил дачную амнистию

Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации утвердил закон о пролонгации дачной амнистии.



Ожидалось, что упрощенная схема оформления в собственность дачных участков и домов перестанет действовать в 2026 году, однако срок ее функционирования был продлен до 1 марта 2031 года.



Вышеуказанные правила действуют с 2006 года. С тех пор право собственности по более простой схеме оформили на 14 000 000 объектов недвижимости.



Закон описывает порядок узаконивания права собственности на дома, сооруженные до начала действия градостроительного кодекса РФ (до 14 мая 1998 г.), участки, на которых они построены, и участки, предоставленные гражданам до вступления в силу ЗК РФ (до 30 октября 2001 г.).



Росреестр подготовил проект закона для II этапа дачной амнистии, который бессрочно позволит наследовать участки по документам старого образца и узаконивать построенные объекты жилой недвижимости на участках без ранее полученного разрешения.