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Россия миновала пик роста стоимости недвижимости

28 декабря в 14:33 Недвижимость 0 168 Карина Мелова
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Как отметила в эфире телевизионного канала «Россия 24»во вторник, 28 декабря, глава Банка России Эльвира Набиуллина, РФ миновала пик роста стоимости объектов недвижимости.

По убеждению председателя Центробанка, маловероятно, что темпы увеличения цен на недвижимость останутся на прежнем уровне, при этом не стоит подпадать под влияние эмоций и необходимо внимательно мониторить обстановку. «Бежать спешить брать сейчас ипотечный кредит не стоит, нужно смотреть, какие условия у каждой семьи, и потом надо понимать, что ставки по ипотеке могут немного вырасти», – предостерегла г-жа Набиуллина.

По состоянию на 17 декабря, в III квартале текущего года стоимость 1 квадратного метра студий в «новостройках» составила 141,7 тыс. руб., что свидетельствует о подорожании на 45 процентов относительно аналогичного периода 2020 года.

Средняя цена квадратного метра в 1-комнатной квартире выросла до 124,8 тыс. руб., то есть на 39 %. Средняя стоимость «квадрата» в студии на вторичном рынке в III квартале этого года достигла 132 000 руб. В то же время цены однокомнатных квартир поднялись до 81,4 тыс. руб. (+35 %).
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