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Россия готова смягчать визовый режим с Японией

14 мая в 14:49 Внешняя политика 0 1080 Васильева Елена
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Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко сообщила о готовности России к дальнейшему упрощению визового режима с Японией. Она предложила главам субъектов Федерации и префектур Японии в дальнейшем подталкивать представителей исполнительных властей к решению данного вопроса.

Сегодня в ходе встречи участников заседания Совета губернаторов Японии и РФ Матвиенко сказала: «Что касается смягчения визового режима, мы движемся по этому пути. Часть пути мы уже прошли – во многом мы взаимно смягчили визовый режим. Но это улица с двусторонним движением. Россия готова к дальнейшим шагам – к электронным визам, другим форматам смягчения визового режима».

Она заявила о ведущихся министерствами иностранных дел обеих стран переговорах на этот счет.

Спикер Совфеда сказала: «Процесс идет. Давайте мы со стороны субъектов Российской Федерации и префектур Японии будем подталкивать нашу исполнительную власть к тому, чтобы они как можно быстрее завершили переговоры и открыли возможности для бизнеса, для граждан. Это важный фактор для расширения сотрудничества».
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