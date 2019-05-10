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Россия примет меры в ответ на санкции США в соответствии с актом Магнитского
17 мая в 15:07 Внешняя политика 0 644 Васильева Елена
Россия примет соответствующие меры в ответ на новые санкции США, введенные в соответствии с актом Магнитского. Об этом в распространенном вчера заявлении сообщило посольство РФ в США.
Дипломаты заявили: «Новые антироссийские шаги Вашингтона связаны с так называемым актом Магнитского. Они представляют собой попытку навязать односторонние меры принуждения, которые идут вразрез с международным правом и не могут рассматриваться как цивилизованный способ общения стран между собой».
В посольстве подчеркнули: «За этими шагами последуют ответные меры. Когда мы отвечали подобным образом, мы всегда подчеркивали, что это не наш выбор. Мы стремимся к сотрудничеству с Соединенными Штатами в долгосрочной перспективе. Мы готовы к этому, и мы считаем, что это правильный выбор».
В заявлении сказано: «Санкции США в отношении специального отряда быстрого реагирования «Терек» из Чеченской Республики отражают либо намерение осложнить международное сотрудничество в борьбе с терроризмом, либо страх перед способностью действовать в Арктике. Кроме того, эти неконструктивные решения явно идут вразрез с позитивным настроем недавних переговоров России и США в Сочи».
Минфин США вчера внес санкции против чеченского отряда специального реагирования «Терек» и пяти россиян, включая командира отряда Абузайда Висмурадова, основываясь на акте Магнитского. Под действие санкций подпадают также Сергей Коссиев, Геннадий Карлов, Руслан Геремеев, Елена Трикуля.
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