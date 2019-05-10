НАТО: РФ должна «уйти из Крыма»

В распространенном вчера заявлении Стюарта Пича, председателя Военного комитета НАТО, говорится о том, что РФ должна освободить задержанных украинских моряков и корабли, а также покинуть Крым.



Он заявил: «Россия должна немедленно освободить украинские корабли и моряков, задержанных в ноябре прошлого года в водах у Азовского моря».



В заявлении также сказано: «НАТО никогда не признавала и не признает незаконную аннексию Крыма Россией. Мы продолжаем призывать Россию покинуть Крым...».



Начальниками генштабов Североатлантического альянса была проведена встреча с уволенным новым украинским президентом 21 мая начальником Генштаба Украины Виктoром Муженко. Брюссель не дает комментариев по поводу состоявшейся с уволенным генералом встречи.