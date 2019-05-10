|
НАТО: РФ должна «уйти из Крыма»
Сегодня в 11:06 Внешняя политика 0 232 Васильева Елена
В распространенном вчера заявлении Стюарта Пича, председателя Военного комитета НАТО, говорится о том, что РФ должна освободить задержанных украинских моряков и корабли, а также покинуть Крым.
Он заявил: «Россия должна немедленно освободить украинские корабли и моряков, задержанных в ноябре прошлого года в водах у Азовского моря».
В заявлении также сказано: «НАТО никогда не признавала и не признает незаконную аннексию Крыма Россией. Мы продолжаем призывать Россию покинуть Крым...».
Начальниками генштабов Североатлантического альянса была проведена встреча с уволенным новым украинским президентом 21 мая начальником Генштаба Украины Виктoром Муженко. Брюссель не дает комментариев по поводу состоявшейся с уволенным генералом встречи.
Комментировать
Добавить комментарий
Комментарии ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
Читайте также
Автостраховщиков будут наказывать за некачественный ремонт автомобилей по ОСАГОСегодня в 17:47 Страхование
Совфед призвал НАТО не вмешиваться в дела РоссииСегодня в 17:14 Внешняя политика
К концу 2019 года уровень инфляции в РФ опустится ниже 4%Сегодня в 16:44 Финансы
|
Самое читаемое Самое обсуждаемое
Пенсии будут назначать практически без участия человека Сбербанк: застройщикам отказывают в проектном финансировании из-за исков дольщиков Регулятор предлагает повысить порог страхования вкладов отдельным категориям вкладчиков «ДОМ.РФ» будет выделять многодетным семьям до 450 тысяч рублей для погашения ипотеки Медведев: система охраны здоровья пожилых людей должна быть усовершенствована