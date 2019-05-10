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Совфед призвал НАТО не вмешиваться в дела России
Сегодня в 17:14 Внешняя политика 0 100 Васильева Елена
Призыв к выведению из Крыма российских войск демонстрирует незнание истории полуострова и некомпетентность главы военного комитета НАТО. Об этом заявил член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от Крыма Сергей Цеков.
Глава военного комитета НАТО Стюарт Пич ранее заявил о том, что альянс не признает принадлежность Крыма к РФ и призывает вывести российские войска с полуострова.
Сенатор сказал информагентству ТАСС: «Стюарт Пич – человек некомпетентный, что в принципе характерно для руководства НАТО, стран Евросоюза, США. Они очень плохо знают историю Крыма, ее национальный состав. Я уверен, судя по его заявлениям, он не знает о том, что российская армия базировалась беспрерывно в Крыму на протяжении более 200 лет. Поменьше бы они вмешивались в дела других суверенных государств, больше было бы порядка в мире».
Он заявил о законности и справедливости воссоединения Крыма с Россией, и назвал «пустыми» заявления представителей НАТО.
Цеков также добавил: «Такие заявления на внутреннего пользователя и, в частности, адресованы тем странам, которые относятся агрессивно к РФ. Это пустые заявления, за этим ничего не последует. Европейские и американские деятели невысокого уровня мышления, невысокого понимания того, что в мире происходит. У них так – сила есть, ума не надо».
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