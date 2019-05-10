Тереза Мэй уходит в отставку

Тереза Мэй объявила сегодня о своем решении об уходе с 7 июня в отставку с поста лидера правящей Консервативной партии, однако она останется на посту премьера до завершения процесса выборов нового лидера партии тори.



Она сказала: «Сегодня я объявляю, что уйду в отставку в качестве лидера Консервативной и юнионистской партии в пятницу, 7 июня».



Избирательная компания нового лидера консерваторов стартует 10 июня. Мэй заявила: «Таким образом может быть выбран преемник. Я договорилась с председателем партии и председателем Комитета 1922, что процесс выборов нового лидера должен будет начаться на следующей неделе. Я в полном объеме информировала Ее Величество о своих намерениях, и я продолжу исполнять обязанности ее премьер-министра, пока процесс не будет завершен».



Процесс выборов может, предположительно, занять шесть недель.