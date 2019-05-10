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МИД дал объяснения по поводу отказа Виктории Нуланд в выдаче российской визы

24 мая в 15:45 Внешняя политика 0 180 Васильева Елена
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Экс-помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Виктория Нуланд получила отказ в визе, поскольку внесена в черные списки, созданные в ответ на санкционные списки США. Об этом информагентству ТАСС сообщили вчера в МИД РФ.

В МИД указали: «Нуланд было отказано в российской визе, она находится в черных списках РФ в ответ на американские санкционные списки».

Россия не раскрывала перечень внесенных в черные списки лиц. Ранее в визе было отказано Майклу Макфолу, бывшему послу США в РФ.

В четверг газета «Коммерсантъ» сообщала о полученном Викторией Нуланд отказе после обращения за российской визой для участия 20-21 мая в международной конференции, которую организовали Российский совет по международным делам (РСМД), Немецкое общество внешней политики (DGAP) и Школа перспективных международных исследований университета Джона Хопкинса (SAIS).
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