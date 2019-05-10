Эксперт: при Зеленском перспективы реализации минских соглашений нет

Москва не видит перспектив реализации минских соглашений при президенте Украины Зеленском. Об этом сегодня в интервью «Комсомольской правде» рассказал директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков.



В ответ на вопрос журналистов о перспективах реализации при новом президенте минских соглашений, он сказал: «Никаких. Совершенно никаких перспектив. Он [Зеленский] еще до вступления в должность публично заявлял, что не будет их выполнять».



Эксперт добавил: «Им было сказано, что Донбасс не получит особый политический статус. Это прямой и грубый отказ выполнить главное, ключевое, основное требование минских соглашений. Им было сказано, что он не подпишет закон об амнистии. А это также важнейший пункт комплекса мер. Зеленский заявил, что не станет вести переговоры с представителями ДНР и ЛНР. Но ДНР и ЛНР – подписанты всех минских соглашений, протокола и меморандума 2014 года и комплекса мер 2015 года, а также всех документов контактной группы».



Чеснаков также заявил, что «в комплексе мер прямо указана необходимость согласования с представителями мятежных районов Донбасса всех аспектов урегулирования».



Эксперт сказал: «Кроме того, Зеленский дал понять, что не планирует отменять дискриминационный закон о языке, который прямо противоречит предусмотренное минскими соглашениями право жителей Донбасса говорить по-русски как на официальном, так и на бытовом уровне. И это все Зеленский уже наговорил».



Чеснаков подчеркнул: «И где тут минские соглашения? Что от них осталось? Он демонстрирует неуважение к Донбассу, к ОБСЕ, Германии, Франции, России, которые остановили войну и в трудной дискуссии наметили пути решения проблемы юго-востока Украины. Более того, уже после вступления Зеленского в должность продолжились обстрелы Донбасса украинской армией. При нем все, как при Порошенко».