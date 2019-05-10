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Россия предложила японской стороне переход к полному безвизовому режиму

Сегодня в 10:57 Внешняя политика 0 138 Васильева Елена
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Россия предложила Японии отказаться от виз полностью и рассчитывает на плодотворное сотрудничество в этом вопросе. Об этом сегодня, по завершении переговоров с главой японского МИД Таро Коно, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Министр отметил: «Мы сегодня напомнили о давнем российском предложении перейти к полному безвизовому режиму между РФ и Японией, начиная с поездок, которые связаны с деловыми, туристическими целями. Будем надеяться, что диалог продолжится».

Глава МИД России добавил: «В качестве первого шага мы напомнили об инициативе президента Путина ввести режим свободного перемещения между всеми жителями Сахалинской области и жителями префектуры Хоккайдо».
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