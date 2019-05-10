Лавров: заявления США о проводимых РФ ядерных испытаниях – бредовые домыслы

Заявления, сделанные США по поводу проводимых Россией ядерных испытаний, являются бредовыми домыслами, несостоятельность которых подтверждена Подготовительной комиссия Организации по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. Об этом сегодня заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров по завершении переговоров со своим японским коллегой Таро Коно.



Лавров сказал: «Относительно заявлений о том, что Россия проводит ядерные испытания: бредовость этих домыслов уже была обозначена и представителями Организации по запрещению ядерных испытаний, и уважаемыми авторитетными экспертами США».



Директор Разведывательного управления Министерства обороны США генерал-лейтенант сухопутных войск Роберт Эшли в среду выступил с заявлением, что Российской Федерацией, вероятно, проводятся ядерные испытания боезарядов малой мощности. Он также утверждает о нарушении Россией Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний.