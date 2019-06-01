Россия расширила ответный список «невъездных» представителей ЕС

Россия расширила список «невъездных» представителей ЕС в ответ на введенные Евросоюзом ограничительные меры в отношении российских граждан. Об этом сказано в распространенном сегодня комментарии российского МИД.



В дипведомстве заявили: «Российской стороной принято решение о расширении ответного списка представителей стран - членов и институтов ЕС, которым запрещен въезд на территорию Российской Федерации. Число фигурантов российского списка доведено до паритетного со списком Евросоюза».



В министерстве отметили: «Нота МИД России, информирующая о данном шаге, направлена представительству Европейского союза в России в установленном порядке».