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Продление антироссийских санкций по Крыму на год утверждено послами ЕС без обсуждения
12 июня в 16:56 Внешняя политика 0 160 Васильева Елена
Комитетом постоянных представителей ЕС (COREPER) было без обсуждения утверждено в рамках непризнания воссоединения Крыма с РФ продление на год санкционных ограничений против Крыма и Севастополя. Об этом журналистам сегодня сообщил источник в Брюсселе.
Источник сообщил: «Решение принято без дискуссии. Официальное продление утвердит Совет ЕС на уровне министров на следующей неделе». Он также заявил о том, что в Совете также не будет дискуссий по этому вопросу, санкции продлят автоматически без открытого голосования, «письменной процедурой».
Политику непризнания Крыма с РФ утвердили в июне 2014 года. Согласно ее, ни одна страна ЕС не может признать воссоединение политически, все члены Евросоюза должны отказаться от любых экономических контактов с Крымом, корабли стран-членов ЕС не должны заходить в крымские порты, а самолеты – садиться в местных аэропортах, исключая экстренные ситуации. Введен также полный запрет на ведение торговли стран ЕС с Крымом – список санкционных товаров занимает более ста страниц, в него включены все мыслимые товарные категории.
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