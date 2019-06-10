Продление антироссийских санкций по Крыму на год утверждено послами ЕС без обсуждения

Комитетом постоянных представителей ЕС (COREPER) было без обсуждения утверждено в рамках непризнания воссоединения Крыма с РФ продление на год санкционных ограничений против Крыма и Севастополя. Об этом журналистам сегодня сообщил источник в Брюсселе.



Источник сообщил: «Решение принято без дискуссии. Официальное продление утвердит Совет ЕС на уровне министров на следующей неделе». Он также заявил о том, что в Совете также не будет дискуссий по этому вопросу, санкции продлят автоматически без открытого голосования, «письменной процедурой».



Политику непризнания Крыма с РФ утвердили в июне 2014 года. Согласно ее, ни одна страна ЕС не может признать воссоединение политически, все члены Евросоюза должны отказаться от любых экономических контактов с Крымом, корабли стран-членов ЕС не должны заходить в крымские порты, а самолеты – садиться в местных аэропортах, исключая экстренные ситуации. Введен также полный запрет на ведение торговли стран ЕС с Крымом – список санкционных товаров занимает более ста страниц, в него включены все мыслимые товарные категории.