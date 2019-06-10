Еврокомиссия: европейский бизнес должен быть готов к Brexit без соглашения

Еврокомиссия порекомендовала правительствам стран-членов ЕС, а также и европейскому бизнесу в полной мере использовать данную Великобритании отсрочку до 31 октября для наилучшей подготовки к Brexit без соглашения.



Об этом сказано в соответствующем заявлении Еврокомиссии, распространенном сегодня.



В документе говорится: «Еврокомиссия напоминает, что это ответственность экономических субъектов – подготовиться ко всем сценариям. Сценарий отсутствия соглашения остается возможным исходом, поэтому Еврокомиссия активно призывает всех игроков воспользоваться дополнительным временем, образовавшемся из-за отсрочки, чтобы гарантировать, что они приняли все необходимые меры для подготовки к такому сценарию выхода Великобритании из ЕС. Сегодня Еврокомиссия представила подробности по широким приготовлениям, которые предпринимают 27 [остающихся] государств ЕС, в таких сферах как предоставление видов на жительство, социальное обеспечение, налогам и таможням, транспорту, рыболовству, банковским услугам, а также по медицинским услугам, лекарствам и их компонентам».



Еврокомиссия напоминает, что отсутствие сделки предполагает, что «Великобритания станет посторонней для ЕС страной с момента выхода без всяких переходных периодов, все виды европейских норм престанут применяться к Великобритании с этого момента». Такой сценарий приведет «к значительным проблемам для граждан и бизнеса и нанесет значительный экономический ущерб, который станет более чувствительным для Великобритании, чем для стран ЕС».



На сегодняшнем плановом заседании коллегии еврокомиссаров провели переоценку всех законодательных инициатив, ранее принятых на случай выхода Великобритании из ЕС без соглашения. Еврокомиссия сделала заключение об актуальности всех принятых решений и об отсутствии необходимости их пересмотра в условиях переноса Brexit на более позднюю дату.