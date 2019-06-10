Рябков: РФ выступает против скоропалительных выводов по поводу инцидента в Оманском заливе

Москва выступает против принятия скоропалительных решений относительно инцидента с нападениями на танкеры в Оманском заливе, а также призывает разобраться в ситуации спокойно. Об этом заявил сегодня журналистам замглавы МИД России Сергей Рябков.



Отвечая на вопрос корреспондента ТАСС, дипломат сказал: «Обстановка настолько взрывоопасная, что вероятность какого-то просчета или недопонимания причин и последствий тех или иных событий весьма тревожно складывается. Поэтому говорить о том, что это какой-то проходной эпизод, было бы неправильно. Это отражение общей крайней остроты ситуации в регионе».



Замминистра подчеркнул: «Нужны меры по нормализации обстановки вокруг Ирана, нужно спокойно, непредвзято разобраться с произошедшим, не делать скоропалительных выводов, которые могут только подлить масла в огонь».



Произошедший с танкерами инцидент нельзя использовать для нагнетания антииранских настроений, сказал Рябков. Он подчеркнул, что следует оценить политические и иные последствия происшествия. Он добавил: «Все наводит на тяжелые размышления».



Дипломат сказал: «Я бы воспользовался возможностью, чтобы предостеречь от попыток возложить ответственность на тех, кто неугоден целому ряду известных государств. Мы наблюдаем в последнее время усиливающуюся кампанию политико-психологического и военного давления на Иран. Не хотелось бы, чтобы события, которые только что произошли, были бы спекулятивно использованы для дальнейшего нагнетания обстановки в антииранском ключе».