Рябков: Россию тревожат заявления Пентагона о необходимости разработок ядерного оружия

Предполагаемое создание и развертывание Соединенными Штатами боезарядов малой мощности в целях сдерживания России может спровоцировать конфликт с применением ядерного оружия. Об этом заявил сегодня журналистам замминистра иностранных дел России Сергей Рябков.



В ответ на соответствующий вопрос корреспондента ТАСС дипломат сказал: «Мы встревожены этим и усиливающейся тенденцией в США на облегченное, вольное обращение с понятием стратегической стабильности, которая подразумевает недопустимость возникновения предпосылок к применению ядерного оружия первыми. Создание и возможное развертывание боезарядов малой и варьируемой мощности – это отражение эволюции военной мысли в США, которая может предполагать допущения сценария с применением ядерного оружия на поле боя».



Некоторые военные планировщики в США все еще находятся в плену иллюзий по поводу того, что «ядерная война может носить ограниченный характер, а ее эскалация может контролироваться».



Рябков отметил: «Это глубокое и очень опасное заблуждение. Происходящее только подчеркивает необходимость резко активизировать российско-американский диалог по вопросам стратегической стабильности, в рамках которого мы будем настаивать на том, чтобы рассматривать все аспекты дестабилизирующих действий США».