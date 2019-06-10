|
НАТО ожидает возвращения России к ДРСМД до 2 августа
Сегодня в 16:04 Внешняя политика 0 68 Васильева Елена
По ожиданиям НАТО, до 2 августа Россия «вернется к соблюдению Договора о запрещении ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), уничтожив свои крылатые ракеты, нарушающие этот документ». Об этом генсек альянса Йенс Столтенберг заявил в ходе пресс-конференции в Брюсселе.
Он заявил: «У России есть еще пять недель для возвращения к ДРСМД и ликвидации своих ракет, нарушающих положения договора». Глава альянса подчеркнул, что НАТО не имеет намерения развертывать в Европе американские крылатые ракеты по окончании действия договора.
Столтенберг также заявил о том, что РФ якобы «еще при администрации Обамы нарушала договор о ДРСМД», а также, что «все страны НАТО полностью поддерживают позицию США». Он возложил на Россию вину за односторонний выход США из ДРСМД.
Комментировать
Добавить комментарий
Комментарии ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
Читайте также
Максимальная процентная ставка по вкладам в рублях поднялась до 7,36%Сегодня в 15:12 Банки и кредитование
Сбербанк запустил сервис переводов с кредитных на дебетовые карты внутри банкаСегодня в 12:40 Банки и кредитование
Роскачество провело проверки детских смесейСегодня в 11:24 Общество
|
Самое читаемое Самое обсуждаемое
Исследование: и iOS, и Android ОС очень уязвимы к удаленным атакам Госдумой принят в III чтении проект закона о выплате компенсаций по ипотечным кредитам многодетным семьям Размер пособия на детей от полутора до трех лет уровняют с региональным прожиточным минимумом ребенка В Минздраве назвали вид рака с самым высоким процентом летальных исходов Премьером подписано постановление, запрещающее повышение цен на коммунальные услуги выше уровня инфляции