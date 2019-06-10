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НАТО ожидает возвращения России к ДРСМД до 2 августа

Сегодня в 16:04 Внешняя политика 0 68 Васильева Елена
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По ожиданиям НАТО, до 2 августа Россия «вернется к соблюдению Договора о запрещении ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), уничтожив свои крылатые ракеты, нарушающие этот документ». Об этом генсек альянса Йенс Столтенберг заявил в ходе пресс-конференции в Брюсселе.

Он заявил: «У России есть еще пять недель для возвращения к ДРСМД и ликвидации своих ракет, нарушающих положения договора». Глава альянса подчеркнул, что НАТО не имеет намерения развертывать в Европе американские крылатые ракеты по окончании действия договора.

Столтенберг также заявил о том, что РФ якобы «еще при администрации Обамы нарушала договор о ДРСМД», а также, что «все страны НАТО полностью поддерживают позицию США». Он возложил на Россию вину за односторонний выход США из ДРСМД.
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