НАТО ожидает возвращения России к ДРСМД до 2 августа

По ожиданиям НАТО, до 2 августа Россия «вернется к соблюдению Договора о запрещении ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), уничтожив свои крылатые ракеты, нарушающие этот документ». Об этом генсек альянса Йенс Столтенберг заявил в ходе пресс-конференции в Брюсселе.



Он заявил: «У России есть еще пять недель для возвращения к ДРСМД и ликвидации своих ракет, нарушающих положения договора». Глава альянса подчеркнул, что НАТО не имеет намерения развертывать в Европе американские крылатые ракеты по окончании действия договора.



Столтенберг также заявил о том, что РФ якобы «еще при администрации Обамы нарушала договор о ДРСМД», а также, что «все страны НАТО полностью поддерживают позицию США». Он возложил на Россию вину за односторонний выход США из ДРСМД.