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Песков: возвращение прав делегации РФ в ПАСЕ – победа здравого смысла
25 июня в 18:11 Внешняя политика 0 202 Васильева Елена
Кремль позитивно воспринимает решение Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), которым российской делегации возвращены права. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Представитель Кремля заявил: «Что касается возвращения нашей делегации в ПАСЕ, принятия соответствующей резолюции и направления наших парламентариев, – это весьма позитивное явление, к которому можно относиться только позитивно».
Песков подчеркнул: «Речь идет не о дипломатической победе Москвы, речь идет о победе здравого смысла, ибо Парламентская ассамблея Совета Европы не может полноценно работать без участия в ней российской делегации».
Комментируя критические замечания по поводу включения в делегацию РФ главы комитета Госдумы по международным делам Леонида Слуцкого, Песков предложил оставить данные высказывания «на совести этих экспертов». Он подчеркнул: «Делегация надлежащая для этого форума, для этого формата».
Кремль при этом признает, что решение ПАСЕ не является признаком изменения точки зрения европейских стран на факт присоединения Крыма к РФ. Отвечая на соответствующий вопрос журналистов, Песков сказал: «Вряд ли можно говорить о том, что это является изменением доминирующей точки зрения. Но в данном случае мы полны терпения и решимости последовательно разъяснять ситуацию с Крымом, добиваясь того момента, когда позиция наших визави изменится».
Представитель Кремля заявил, что у представителей разных стран Европы «появляются разные точки зрения на этот счет». Он также подчеркнул, что «Крым – это неотъемлемая часть России, это субъект РФ, и какие-то вопросы, связанные с Крымом, не подлежат обсуждению ни с одной из стран».
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