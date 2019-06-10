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Песков: ущемление в правах делегации РФ делает невозможной ее работу в ПАСЕ
26 июня в 13:34 Внешняя политика 0 123 Васильева Елена
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что можно только приветствовать возвращение РФ в ПАСЕ, однако подчеркнул недопустимость ущемления российской делегации в правах.
Представитель Кремля сказал журналистам: «В любом случае возвращение России можно только приветствовать. Я еще раз повторяю, что в данном случае побеждает здравый смысл, потому что без участия Российской Федерации работа ПАСЕ не может и не могла быть полноценной».
Он также уточнил, что «возобновление работы наших представителей в ПАСЕ может быть только на полноформатной основе, какое-то ущемление в правах уже делает невозможным участие нашей делегации».
Песков не комментировал принятое Комитетом Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) по мониторингу решение с рекомендацией подтвердить полномочия делегации РФ, однако только после выполнения ряда условий. По его словам, данный вопрос следует обсуждать с российскими представителями в Страсбурге, а не в Москве. Он считает, что «было бы неправильно в Москве рассуждать, когда наши представители, как и положено, представляют нашу страну и отстаивают интересы нашей страны».
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