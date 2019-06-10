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Захарова: Украине было предложено вернуть не только моряков, но и корабли
27 июня в 18:06 Внешняя политика 0 136 Васильева Елена
Предложение Российской Федерации украинской стороне относилось не только к освобождению задержанных в Керченском проливе моряков, но и к кораблям. Об этом сегодня заявила в эфире телеканала «Россия-1» представитель МИД РФ Мария Захарова.
Отвечая на вопрос о технической стороне передачи украинской стороне моряков и кораблей, Захарова сказала: «Это было предложение задействовать имеющиеся в российском законодательстве процедуры, которые детально прописаны. Украина отказалась не только от этого предложения, она отказалась даже в принципе обсуждать этот вопрос».
Дипломат добавила: «Вот в чем парадокс, ведь дальше могли начать работать и дипломаты, и правовики, юристы. Они могли и должны были бы найти соответствующие формулировки».
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