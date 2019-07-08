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Зеленский предлагает Путину встречу в Минске

Сегодня в 13:57 Внешняя политика 0 63 Васильева Елена
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Президент Украины Владимир Зеленский предложил президенту России Владимиру Путину встретиться в столице Белоруссии при посредничестве Великобритании, ФРГ, Франции и США.

В сегодняшнем видеообращении в Facebook президент Зеленский сказал: «Хочу обратиться к президенту Российской Федерации Владимиру Путину. Надо поговорить? Надо. Давайте обсудим, чей Крым и кого там нет в Донбассе. Компанию для разговора предлагаю следующую сделать: Вы, я, президент США Дональд Трамп, премьер Великобритании Тереза Мэй, канцлер ФРГ Ангела Меркель, президент Франции Эмманюэль Макрон».

Он добавил: «Думаю, Александр Григорьевич Лукашенко с удовольствием примет нас в Минске».
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