Зеленский предлагает Путину встречу в Минске

Президент Украины Владимир Зеленский предложил президенту России Владимиру Путину встретиться в столице Белоруссии при посредничестве Великобритании, ФРГ, Франции и США.



В сегодняшнем видеообращении в Facebook президент Зеленский сказал: «Хочу обратиться к президенту Российской Федерации Владимиру Путину. Надо поговорить? Надо. Давайте обсудим, чей Крым и кого там нет в Донбассе. Компанию для разговора предлагаю следующую сделать: Вы, я, президент США Дональд Трамп, премьер Великобритании Тереза Мэй, канцлер ФРГ Ангела Меркель, президент Франции Эмманюэль Макрон».



Он добавил: «Думаю, Александр Григорьевич Лукашенко с удовольствием примет нас в Минске».