Генпрокуратура Украины открыла дело о госизмене в связи с планируемым телемостом с РФ

Генеральная прокуратура Украины завела дело о государственной измене в связи с запланированным проведением телемоста российским и украинским телеканалами. Об этом сообщил сегодня генпрокурор Юрий Луценко.



Он написал в Facebook: «В связи с намерениями телеканала NewsOne провести совместный телемост с находящимся под санкциями российским телеканалом ГПУ завела дело о покушении на совершение государственной измены путем предоставления информационной поддержки подрывной деятельности против Украины».



Он заявил, что «все причастные к этой инициативе – от владельца канала до ведущих, которые анонсировали проведение телемоста – вызваны на допрос».



Луценко в заключение сказал: «Готовится также представление в суд об аресте активов».



В минувшее воскресенье в эфире телепрограммы «Вести с Дмитрием Киселевым» на канале «Россия-1» был анонсирован телемост Киев – Москва «Надо поговорить», который должен был пройти 12 июля с 18:00 до 20:00 мск. В организации телемоста должен был принять участие украинский телеканал NewsOne, входящий в медиагруппу Виктора Медведчука, являющегося главой политического совета партии «Общественная платформа – За жизнь».



Данная инициатива вызвала на Украине бурные протесты. NewsOne сегодня объявил об отмене проведения телемоста по причине угрозы жизни журналистов.