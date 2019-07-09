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Генпрокуратура Украины открыла дело о госизмене в связи с планируемым телемостом с РФ
8 июля в 17:11 Внешняя политика 0 213 Васильева Елена
Генеральная прокуратура Украины завела дело о государственной измене в связи с запланированным проведением телемоста российским и украинским телеканалами. Об этом сообщил сегодня генпрокурор Юрий Луценко.
Он написал в Facebook: «В связи с намерениями телеканала NewsOne провести совместный телемост с находящимся под санкциями российским телеканалом ГПУ завела дело о покушении на совершение государственной измены путем предоставления информационной поддержки подрывной деятельности против Украины».
Он заявил, что «все причастные к этой инициативе – от владельца канала до ведущих, которые анонсировали проведение телемоста – вызваны на допрос».
Луценко в заключение сказал: «Готовится также представление в суд об аресте активов».
В минувшее воскресенье в эфире телепрограммы «Вести с Дмитрием Киселевым» на канале «Россия-1» был анонсирован телемост Киев – Москва «Надо поговорить», который должен был пройти 12 июля с 18:00 до 20:00 мск. В организации телемоста должен был принять участие украинский телеканал NewsOne, входящий в медиагруппу Виктора Медведчука, являющегося главой политического совета партии «Общественная платформа – За жизнь».
Данная инициатива вызвала на Украине бурные протесты. NewsOne сегодня объявил об отмене проведения телемоста по причине угрозы жизни журналистов.
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