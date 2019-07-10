В Кремле считают преждевременным возобновлять полеты в Грузию

В Кремле считают преждевременным возобновление авиаперелетов в Грузию, однако за ситуацией будет вестись наблюдение. Об этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил журналистам.



Представитель Кремля сказал журналистам: «Наличие ограничения на полеты, запрет полетов - это абсолютно вынужденная мера, соответственно, ситуация будет постоянно мониториться, и как только появятся признаки того, что ситуация нормализовалась для российских туристов, проистекающая из таких русофобских проявлений исчезла, вот тогда будет время для анализа и принятия каких-то других решений. Пока об этом говорить преждевременно».



Песков, однако, подчеркнул, что нельзя исключать возобновление авиарейсов в Грузию. Пресс-секретарь президента пояснил: «Конечно же, мы надеемся, что рано или поздно это произойдет, но сейчас пока, с учетом такой сильной поляризации, причем, с экстремистскими оттенками, поляризации грузинского общества и антироссийскими и русофобскими проявлениями, существует объективная опасность нахождения в Грузии большого количества российских туристов».



Песков заявил, что антироссийские настроения в Грузии вызвали широкий общественный резонанс. Он также подчеркнул, что ответные выпады, звучащие на российском телевидении, не являются зоной ответственности российских политиков. Он сказал: «Чудовищные русофобские выводы неминуемо ведут к широкой общественной реакции. Вы видите, такая единодушная позиция занята и нашими народными избранниками – парламентариями, вы видите, что просто граждане достаточно гневно на это реагируют, поэтому это абсолютно, скажем так, разные измерения».



В заключение представитель Кремля сказал: «Одно дело – целенаправленные выпады, а другое дело – общественная реакция на это».