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Путин: Россия готова вести переговоры по украинской проблематике в любом формате
11 июля в 17:22 Внешняя политика 0 188 Васильева Елена
Российская Федерация готова вести переговоры по Украине в любом формате, однако встреча должна быть тщательно проработана, а на Украине должно быть сформировано правительство. Об этом Владимир Путин заявил в ответ на вопросы журналистов по поводу предложения украинского президента Владимира Зеленского о встрече при участии лидеров Франции, ФРГ, Великобритании и США.
Путин сказал: «Мы никогда не отказывались ни от одного из предложенных форматов, в том числе от расширения нормандского формата».
Президент добавил: «Но, во-первых, этот нормандский формат и встреча на высшем уровне должны быть хорошо подготовлены, это очевидная вещь. Во-вторых, более или менее о чем-то можно будет говорить после окончательного формирования нового правительства Украины и проведения выборов в парламент страны».
Глава государства продолжил: «В-третьих, я не знаю, как реагируют [на это приглашение] другие участники предложенного формата».
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