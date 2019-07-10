Путин: Россия готова вести переговоры по украинской проблематике в любом формате

Российская Федерация готова вести переговоры по Украине в любом формате, однако встреча должна быть тщательно проработана, а на Украине должно быть сформировано правительство. Об этом Владимир Путин заявил в ответ на вопросы журналистов по поводу предложения украинского президента Владимира Зеленского о встрече при участии лидеров Франции, ФРГ, Великобритании и США.



Путин сказал: «Мы никогда не отказывались ни от одного из предложенных форматов, в том числе от расширения нормандского формата».



Президент добавил: «Но, во-первых, этот нормандский формат и встреча на высшем уровне должны быть хорошо подготовлены, это очевидная вещь. Во-вторых, более или менее о чем-то можно будет говорить после окончательного формирования нового правительства Украины и проведения выборов в парламент страны».



Глава государства продолжил: «В-третьих, я не знаю, как реагируют [на это приглашение] другие участники предложенного формата».