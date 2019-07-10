Лавров: РФ не навязывает жителям Донбасса свое гражданство

РФ не навязывает жителям Донецкой и Луганской областей свое гражданство в рамках упрощенного порядка выдачи паспортов, а лишь делает попытку защитить людей от дискриминации со стороны властей Украины. Об этом глава МИД РФ Сергей Лавров заявил в интервью изданию «Аргументы и факты».



Он сказал: «Россия не навязывает свое гражданство и никого не заставляет отказываться от гражданства Украины. Каждый житель Донбасса принимает решение самостоятельно». Лавров подчеркнул, что в подобной практике «нет ничего нового», она существует также в Польше, Румынии и Венгрии.



Глава МИД отметил плохие условия, в которых оказались люди в отдельных районах Донецкой и Луганской областей из-за объявленной Украиной блокады. Лавров сказал: «Их отрезали от всего: социальных пособий, пенсий, зарплат, системы общенационального финансирования банковских услуг, образования и здравоохранения. Лишили электоральных прав. Киев сделал жителей этих районов де-факто лицами без гражданства».



Дипломат подчеркнул, что, исходя из гуманитарных соображений, Россия должна была оказать жителям поддержку в данной ситуации.