Новый британский премьер избран: что произойдет в ближайшие дни

В среду днем Джонсон посетит Ее Величество Королеву Елизавету II, которая официально разрешит новому лидеру правящей Консервативной партии Великобритании сформировать правительство.



После его короткой встречи с королевой новый премьер-министр и его новый главный личный секретарь отправятся обратно на Даунинг-стрит, где, согласно традиции, все новые премьер-министры произносят речь перед нацией на фоне знаменитой черной двери дома № 10.



Перед всем этим, уходящий лидер Тереза Мэй будет выступать перед законодателями в Палате общин на своей последней сессии «Вопросов премьер-министру», которая проходит каждую неделю в парламенте.



Премьер-министры часто используют свои окончательные сессии вопросов и ответов, чтобы свести политические счеты и поблагодарить преданных сторонников. Учитывая кошмар, через который Мэй прошла во время своего пребывания на должности, и которым ей приходилось управлять, люди, которые любят политический театр, будут надеяться на хорошую дозу первого.



После ее последнего обращения к Палате общин, Мэй отправится в Букингемский дворец и официально сообщит королеве, что она уходит в отставку с поста премьер-министра.



Традиция состоит в том, что Мэй должна была бы предложить другого человека, который лучше всего мог бы сформировать правительство, и что Королева пригласила бы этого человека во дворец. Однако теперь это всего лишь формальность, отражающая британскую приверженность традициям.



Пройдя по Даунинг-стрит в первый раз, новый премьер-министр должен будет сразу же решить пару неотложных вопросов. Во-первых, государственная служба проинформирует нового лидера обо всем - да, обо всем - что ему нужно знать для работы.



Есть и другие задачи, которые нужно выполнить на первой же неделе. От выдачи инструкций о том, что должны делать оснащенные баллистическими ракетами подводные лодки Великобритании, если Лондон подвергнется ядерному удару, до назначения советников и множества других политических назначений, в общем, это беспокойный период для нового премьера.



Как можно скорее, Джонсону нужно будет приступить к формированию своего правительства. Прямо сейчас никто не знает, кого новый премьер-министр пригласит на важнейшие посты. Во время борьбы за премьерское кресло он привлек сторонников со всей Консервативной партии.



Это всего лишь слухи, но общее мнение в Вестминстере заключается в том, что вакансий в новом правительстве гораздо меньше, чем претендентов на эти должности. Это означало бы, что Джонсону, возможно, придется подвести множество людей уже в самую первую неделю пребывания на посту.



Кто бы ни был назначен, это будет рассматриваться как первый признак того, каким курсом намеревается вести страну новый премьер-министр, особенно когда речь идет о Brexit.



Известно, что предпочтительным вариантом для Джонсона является сделка с Европой, которая значительно отличается от той, о которой предварительно договаривались в мае. Он также намерен уйти без сделки 31 октября, если это необходимо.



Здесь есть два ключевых вопроса: во-первых, насколько отличается эта сделка? Во-вторых, насколько он предан делу?



Широкая коалиция Джонсона состоит из людей, которые неизменно лояльны более мягкому подходу Мэй к брекситу и, напротив, некоторые из них являются самыми жесткими евроскептиками в консервативной партии. У него есть выбор из многих талантливых политиков с кардинально противоположными позициями, и формирование его нового правительства будет внимательно отслеживаться как в Лондоне, так и в Брюсселе.



Однако все это может быть вопросом чисто академическим. Не секрет, что Мэй оставила после себя полный политический хаос, от которого всех отвлекла кампания за премьерское кресло. Возможно, новая топ-команда будет набрана, но Джонсон отправится на Даунинг-стрит, чтобы столкнуться со многими из тех же проблем, что и Мэй.



У него нет большинства в палате общин. Его партия безнадежно разделилась во мнениях по поводу брексита. Нация теряет доверие к политикам и политическим институтам. Оппозиционная Лейбористская партия будет делать попытки сместить Джонсона и провести всеобщие выборы. И европейцы, с которыми он надеется договориться о новой сделке, гораздо меньше доверяют Джонсону, чем Мэй.



Может случиться так, что после избрания такой противоречивой фигуры - для некоторых Джонсон олицетворяет наихудшие аспекты политической партии, ненавидимой приличным населением - консерваторы окажутся на досрочных выборах с лидером, который отталкивает огромное количество людей, которые проголосовали за то, чтобы Британия осталась в Евросоюзе в 2016 году. И помните, что эта победа была одержана далеко не абсолютным большинством.



Итак, после того, как новый премьер встретится с королевой, чтобы официально приступить к выполнению своих обязанностей, Джонсону придется определиться с курсом страны окончательно. политик, который так мечтал стать премьер-министром, в первый же день может обнаружить, что он гораздо более слабый лидер, чем его многострадальная предшественница. Слава богу, парламент уходит в пятницу на летние каникулы, и не вернется к работе до сентября.



По материалам www.edition.cnn.com